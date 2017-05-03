Замгенсека ПА ОБСЕ Пайярес прибыл в Минск

Накануне в Минск прибыла делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ во главе с заместителем генсекретаря ПА ОБСЕ Густаво Пайяресом. Визит еврочиновников в белорусскую столицу завершится 5 мая.

«В Минск с делегацией ПА ОБСЕ встретится с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком, также встречи пройдут с представителями белорусских госорганов, на которых будет обсужден ход подготовки к работе сессии», — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ ознакомится с гостиничными и административными комплексами, на базе которых будут проживать и работать участники сессии ПА ОБСЕ, сказали в парламенте.