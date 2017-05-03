Замгенсека ПА ОБСЕ Пайярес прибыл в Минск
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Вопросы подготовки Минска к проведению 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу представителей данной организации, сообщили в
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Вопросы подготовки Минска к проведению 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу представителей данной организации, сообщили в
Накануне в Минск прибыла делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ во главе с заместителем генсекретаря ПА ОБСЕ Густаво Пайяресом. Визит еврочиновников в белорусскую столицу завершится 5 мая.
«В Минск с делегацией ПА ОБСЕ встретится с
Делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ ознакомится с гостиничными и административными комплексами, на базе которых будут проживать и работать участники сессии ПА ОБСЕ, сказали в парламенте.
26-я сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске