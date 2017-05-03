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09:21 (мск), источник: Sputnik.by

Замгенсека ПА ОБСЕ Пайярес прибыл в Минск

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Вопросы подготовки Минска к проведению 26-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будут обсуждены в ходе визита в белорусскую столицу представителей данной организации, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Источник: Sputnik.by

Накануне в Минск прибыла делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ во главе с заместителем генсекретаря ПА ОБСЕ Густаво Пайяресом. Визит еврочиновников в белорусскую столицу завершится 5 мая.

«В Минск с делегацией ПА ОБСЕ встретится с вице-спикером Палаты представителей Болеславом Пирштуком, также встречи пройдут с представителями белорусских госорганов, на которых будет обсужден ход подготовки к работе сессии», — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

Делегация Международного секретариата ПА ОБСЕ ознакомится с гостиничными и административными комплексами, на базе которых будут проживать и работать участники сессии ПА ОБСЕ, сказали в парламенте.

26-я сессия ПА ОБСЕ пройдет в Минске 5—9 июля, ожидается участие 700 человек из почти 60 стран мира.

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