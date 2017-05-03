Самым богатым депутатом Воронежской облдумы оказался фермер

Согласно декларации, Князев владеет более 100 земельными участками, в его собственности есть зернохранилища, коровники, телятники и даже плотина. Количество авто — сложно подсчитать — в парке у парламентария десятки машин: от отечественных легковушек до INFINITI. Общий годовой доход Александра Князева превысил 222 миллиона рублей. К слову, в 2015-м эта сумма была больше примерно на 100 миллионов.

Более 90 миллионов рублей заработал глава группы компаний, известный воронежский предприниматель Евгений Хамин. Доходы депутата за год взлетели втрое. Супруга парламентария тоже сделала существенный рывок — задекларированная сумма превышает 46 миллионов, в 2015-м этот показатель был на уровне 19 миллионов рублей. Интересно, что семья Хаминых до сих пор не обзавелась собственным авто. Никаких транспортных средств в документе не значится.

Александр Цыбань, в чьей собственности находится строительная компания «Выбор», задекларировал более 36,5 миллионов рублей. За год он «разбогател» примерно на 4 миллиона, зато «потерял» пару вертолётов и мотовездеход, которые раньше значились в его собственности.

Глава строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалёв в прошлом году заработал примерно 30 миллионов рублей. Кстати, его супруга буквально наступает мужу на пятки — её доход составил 22 миллиона. У четы есть несколько земельных участков, нежилые помещения, квартиры и гаражи. В собственности Анатолия Шмыгалёва значится коттедж для отдыхающих, а у его супруги — «детский сад, топочная, погреб и уборная».

Кому повезло со второй половиной, так это депутату Григорию Чуйко. Его супруга заработала за прошлый год более 530 миллионов. А вот сам председатель Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения задекларировал примерно 600 тысяч рублей. Владеет народный избранник лишь гаражом с подвалом. Артезианская скважина, дом, квартира и земельные участки — всё в собственности жены.

Подобная картина и в декларации Сергея Почивалова. Депутат задекларировал лишь 237 тысяч рублей, супруга — пару десятков миллионов. Причём, чета может похвастаться обширным парком транспорта: здесь есть катер, легковые авто и внушительный список грузовых машин.

8 домов, 16 квартир, десятки земельных участков, нежилых помещений, гаражи, административное здание и даже пункт проката пляжного и спортивного инвентаря. Всё это уместилось в декларации депутата Владимира Колыхалина. При этом его доход нельзя назвать заоблачным по сравнению с коллегами-парламентариями — чуть более 2 миллионов рублей. Добавим, что депутат с 1994 года является учредителем и руководителем компьютерной фирмы «РЕТ», а с 2010-го — учредителем ОАО «ЦУМ-Воронеж».

Председатель областной Думы Владимир Нетёсов в ТОП самых состоятельных депутатов не попал. Его доход в 2016 году — примерно 6 миллионов рублей. Годом ранее эта сумма была чуть больше 4,5 миллионов. Супруга спикера заработка в прошлом году не имела. Хотя в 2015-м она декларировала около 2,5 миллионов рублей.