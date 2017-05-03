Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
09:32 (мск), источник: Вести - Воронеж

Самым богатым депутатом Воронежской облдумы оказался фермер

Самым богатым депутатом Воронежской областной Думы по итогам 2016 года стал знаменитый на всю страну глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Князев. Народный избранник прославился во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным, задав вопрос о вреде пальмового масла.

Согласно декларации, Князев владеет более 100 земельными участками, в его собственности есть зернохранилища, коровники, телятники и даже плотина. Количество авто — сложно подсчитать — в парке у парламентария десятки машин: от отечественных легковушек до INFINITI. Общий годовой доход Александра Князева превысил 222 миллиона рублей. К слову, в 2015-м эта сумма была больше примерно на 100 миллионов.

Более 90 миллионов рублей заработал глава группы компаний, известный воронежский предприниматель Евгений Хамин. Доходы депутата за год взлетели втрое. Супруга парламентария тоже сделала существенный рывок — задекларированная сумма превышает 46 миллионов, в 2015-м этот показатель был на уровне 19 миллионов рублей. Интересно, что семья Хаминых до сих пор не обзавелась собственным авто. Никаких транспортных средств в документе не значится.

Александр Цыбань, в чьей собственности находится строительная компания «Выбор», задекларировал более 36,5 миллионов рублей. За год он «разбогател» примерно на 4 миллиона, зато «потерял» пару вертолётов и мотовездеход, которые раньше значились в его собственности.

Глава строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалёв в прошлом году заработал примерно 30 миллионов рублей. Кстати, его супруга буквально наступает мужу на пятки — её доход составил 22 миллиона. У четы есть несколько земельных участков, нежилые помещения, квартиры и гаражи. В собственности Анатолия Шмыгалёва значится коттедж для отдыхающих, а у его супруги — «детский сад, топочная, погреб и уборная».

Кому повезло со второй половиной, так это депутату Григорию Чуйко. Его супруга заработала за прошлый год более 530 миллионов. А вот сам председатель Комитета по промышленности, инновациям и вопросам импортозамещения задекларировал примерно 600 тысяч рублей. Владеет народный избранник лишь гаражом с подвалом. Артезианская скважина, дом, квартира и земельные участки — всё в собственности жены.

Подобная картина и в декларации Сергея Почивалова. Депутат задекларировал лишь 237 тысяч рублей, супруга — пару десятков миллионов. Причём, чета может похвастаться обширным парком транспорта: здесь есть катер, легковые авто и внушительный список грузовых машин.

8 домов, 16 квартир, десятки земельных участков, нежилых помещений, гаражи, административное здание и даже пункт проката пляжного и спортивного инвентаря. Всё это уместилось в декларации депутата Владимира Колыхалина. При этом его доход нельзя назвать заоблачным по сравнению с коллегами-парламентариями — чуть более 2 миллионов рублей. Добавим, что депутат с 1994 года является учредителем и руководителем компьютерной фирмы «РЕТ», а с 2010-го — учредителем ОАО «ЦУМ-Воронеж».

Председатель областной Думы Владимир Нетёсов в ТОП самых состоятельных депутатов не попал. Его доход в 2016 году — примерно 6 миллионов рублей. Годом ранее эта сумма была чуть больше 4,5 миллионов. Супруга спикера заработка в прошлом году не имела. Хотя в 2015-м она декларировала около 2,5 миллионов рублей.

А что же дамы? Например, самая известная блондинка облдумы Оксана Ярковая заработала 700 тысяч рублей. В её распоряжении просторный дом почти на 400 кв.м. и два роскошных MERCEDES-BENZ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Лично пытал и убивал: оправдан самый жестокий военный преступник
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В 51 российском регионе запретили разводить костры
Трое военных НАТО получили ранения при взрыве в Афганистане
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь