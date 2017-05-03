Акорда опубликовала исторический указ о создании Вооруженных сил РК

«У нас не было кадров, не было опыта. Не было понимания, какой должна быть армия суверенного Казахстана. В этих условиях было решено все подразделения, находившиеся на территории республики и оставшиеся от Среднеазиатского и Туркестанского военных округов и 40-й Армии, вышедшей из войны в Афганистане, объявить частями Вооруженных сил Казахстана. Такой Указ мной был подписан 7 мая 1992 года», — сказал глава государства в ходе выступления 7 мая 2007 года.