Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара»

Жители Тольятти смогут увидеть прямой эфир на информканале «ВАЗ-ТВ» (на т/к «ВАЗ-ТВ. Домашний» — в 19:00).
Во время программы будут подняты темы, касающиеся недавнего масштабного празднования Дня Весны и Труда, а также предстоящего Дня Победы и парада на площади им. Куйбышева.
Кроме того, темой обсуждения в телестудии станет ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Речь пойдет о глобальном ремонте дорог и строительстве развязок, темпах возведения ключевых объектов инфраструктуры ЧМ-2018, благоустройстве города.
В ходе прямого эфира обсудят главные итоги пятилетней работы Николая Меркушкина в должности губернатора.
Вопросы главе региона можно оставить в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала: (846) 926−11−22.