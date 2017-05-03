Николай Меркушкин ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара»

Жители Тольятти смогут увидеть прямой эфир на информканале «ВАЗ-ТВ» (на т/к «ВАЗ-ТВ. Домашний» — в 19:00).

Во время программы будут подняты темы, касающиеся недавнего масштабного празднования Дня Весны и Труда, а также предстоящего Дня Победы и парада на площади им. Куйбышева.

Кроме того, темой обсуждения в телестудии станет ход подготовки Самары к чемпионату мира по футболу. Речь пойдет о глобальном ремонте дорог и строительстве развязок, темпах возведения ключевых объектов инфраструктуры ЧМ-2018, благоустройстве города.

В ходе прямого эфира обсудят главные итоги пятилетней работы Николая Меркушкина в должности губернатора.