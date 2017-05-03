Защитник коренных народов Дальнего Востока просит политического убежища в США

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Представитель интересов малых коренных народов России в ООН, общественный деятель Павел Суляндзига просит политического убежища в США. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт партии «Яблоко», членом которой является правозащитник. Согласно этому заявлению, в России против Суляндзиги фабрикуется уголовное дело.

Павел Суляндзига — общественный деятель, заместитель председателя Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека, один из создателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и фонда развития коренных малочисленных народов «Батани». В 2016 году Павел Суляндзига стал кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «ЯБЛОКО».

Как пишет автор материала на сайте партии, в 80-е годы Павел работал учителем математики, но забота о своем народе — удэге вынудила его начать политическую карьеру. В 1987 году Суляндзига был избран председателем исполнительного комитета Совета народных депутатов, а в 1991 — возглавил Национальный совет народных депутатов села Красный Яр. В 90-е годы был советником губернатора Приморского края по вопросам коренных народов Севера.

В 1999 году из рук Императора Японии получил Премию ООН «ГЛОБАЛ 500», присужденную Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ за выдающиеся успехи в области защиты охраны окружающей среды.

В 2011 году стал членом Рабочей группы ООН по правам человека, транснациональным корпорациям и иным видам бизнеса от региона Восточной Европы.

В 2004 году Суляндзига создал фонд «Батани». На языке удэге «батани» означает «богатырь». Миссия фонда — поддержка и защита коренных народов.

В 2016 году фонд был внесен в реестр иностранных агентов. Павел Суляндзига заявил, что не получал никаких предупреждений от Минюста и узнал об этом событии из СМИ.

По мнению однопартийцев, Павел Суляндзига подвергается политическому преследованию в России. Его близкие и родственники испытывают давление со стороны силовых структур.

«Уголовное дело против Павла было возбуждено по заявлению неких людей, считавших себя представителями коренных малочисленных народов. Они требовали проверить деятельность Суляндзиги на предмет нецелевых расходов. Также, в разгар избирательной кампании летом 2016 года, они выступали с заявлениями о том, что Павел недостоин представлять их интересы на федеральном и международном уровне. Тогда, проверка не выявила никаких нарушений в деятельности Суляндзиги», — заявлено на сайте «Яблока».