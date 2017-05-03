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10:41 (мск), источник: 112.ua

Прокуратура начала расследовать драку женщин-депутатов в Винницком горсовете

Прокуратура начала расследовать драку двух женщин-депутатов в здании Винницкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Источник: 112.ua

«В результате событий, имевших место 28.04.2017 г. в помещении Винницкого городского совета (подрались две женщины-депутаты городского совета), в полицию обратились народные избранники, о причинении им телесных повреждений. По указанным заявлениям в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть, умышленное легкое телесное повреждение», — говорится в сообщении.

Сейчас следователями проводится первоочередные необходимые действия, направленные на объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.

Как сообщали местные СМИ, в драке участвовали Анна Давиденко из «Батькивщины» и Наталья Панчук («Европейская стратегия»). Глава квартального комитета Григорий Дидур заявил, что конфликт вспыхнул из-за каких-то документов.

«Давиденко попросила их у Панчук, Наталья Владимировна дала ей их просмотреть. Когда Давиденко захотела их взять себе, ей отказали, сказав, чтобы бумаги запросили официально. Тогда Давиденко вырвала их из рук Панчук. После этого началась толкотня», — сообщил он.

В ходе инцидента Панчук сломали очки и сорвали с шеи цепочку. На место инцидента вызвали полицию и скорую.

Напомним, в горсовете Днепра произошла драка с участием мэра Филатова и его заместителя Лысенко.

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