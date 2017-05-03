Прокуратура начала расследовать драку женщин-депутатов в Винницком горсовете
Прокуратура начала расследовать драку двух
Прокуратура начала расследовать драку двух
«В результате событий, имевших место
Сейчас следователями проводится первоочередные необходимые действия, направленные на объективное выяснение всех обстоятельств происшествия.
Как сообщали местные СМИ, в драке участвовали Анна Давиденко из «Батькивщины» и Наталья Панчук («Европейская стратегия»). Глава квартального комитета Григорий Дидур заявил, что конфликт вспыхнул
«Давиденко попросила их у Панчук, Наталья Владимировна дала ей их просмотреть. Когда Давиденко захотела их взять себе, ей отказали, сказав, чтобы бумаги запросили официально. Тогда Давиденко вырвала их из рук Панчук. После этого началась толкотня», — сообщил он.
В ходе инцидента Панчук сломали очки и сорвали с шеи цепочку. На место инцидента вызвали полицию и скорую.
Напомним, в горсовете Днепра произошла драка с участием мэра Филатова и его заместителя Лысенко.