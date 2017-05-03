В Совфеде предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии

Для самозанятых россиян, не оформивших свои отношения с государством, могут быть созданы определенные условия, которые заставят их задуматься о том, что выгоднее — платить налоги или продолжать работать только на себя. В число этих мер предлагается включить запрет на выезд за границу и лишение полноценной пенсии. Об этом сообщил «Российской газете» председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. При этом он отметил, что государство не будет принуждать эту категорию граждан платить налоги.

Рязанский напомнил, что уже сейчас некоторым людям отказывают в начислении пенсионного пособия. «Помните, какие три условия должны быть выполнены, чтобы человеку назначили пенсионные выплаты? — сказал сенатор. — Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов».

Если эти условия не выполнены, то гражданин имеет право только на минимальную пенсию по старости, которая в регионах России не превышает 7−8 тысяч рублей.

Точной информации о самозанятых россиянах, не платящих налогов, нет. Минтруд заявляет примерно о 12 миллионах граждан, а Росстат утверждает, что их число может достигать 25 миллионов.

В январе в кулуарах Гайдаровского форума глава «Роснано» Анатолий Чубайс, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру», заявил о важности гаражной экономики для венчурных инвестиций. Он отметил, что инновационная экономика возникает из гаража и самозанятости. «У нее много разных ростков, нам сейчас нужно думать не о том, как бы позатоптать желающих прыгнуть выше головы», — сказал Чубайс.