Виктор Лапухин признался, что решение уйти с поста министра культуры было взвешенным

Уже сегодня место Виктора Прокопьевича временно занял первый заместитель министра Иван Шеин.

Официальную причину отставки сегодня подтвердили заново — глава региона Виктор Назаров подписал заявление Виктора Лапухина с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. По словам самого Лапухина, это было не сиюминутное, а взвешенное, хорошо обдуманное решение.

О кандидатурах на этот пост пока ничего неизвестно.