Виктор Лапухин признался, что решение уйти с поста министра культуры было взвешенным
Вчера, 2 мая, общественность была ошеломлена внезапным уходом Виктора Лапухина с должности министра культуры Омской области.
Вчера, 2 мая, общественность была ошеломлена внезапным уходом Виктора Лапухина с должности министра культуры Омской области.
Уже сегодня место Виктора Прокопьевича временно занял первый заместитель министра Иван Шеин.
Официальную причину отставки сегодня подтвердили заново — глава региона Виктор Назаров подписал заявление Виктора Лапухина с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. По словам самого Лапухина, это было не сиюминутное, а взвешенное, хорошо обдуманное решение.
О кандидатурах на этот пост пока ничего неизвестно.