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11:23 (мск), источник: 365info.kz

Узбекистан упрощает дорогу в Ташкент для казахстанцев

Узбекистан открыл пограничные пункты пропуска, которые сокращают путь в Ташкент и Самарканд из Казахстана.

Источник: 365info.kz

Это решение властей соседней республики в интервью порталу «Саясат» прокомментировал ведущий сотрудник Института востоковедения им. Р. Сулейменова Еркин Байдаров. По его словам, следует ожидать и дальнейших шагов, направленных на сближение Казахстана и Узбекистана.

— На днях в Алматы состоялась и завершила свою работу совместная узбекско-казахстанская демаркационная комиссия. Делегации двух стран продолжили подготовку документов, уже скоро между нами будут решены все вопросы по этой проблеме и подписан соответствующий документ, — считает Байдаров.

Еще один вопрос на повестке дня — взаимное смягчение миграционного режима. Продление срока пребывания граждан одной страны в другой без регистрации позволило бы решить множество проблем как для туристов, так и для трудовых мигрантов, считает эксперт.

— Другой важной проблемой, которая должна быть решена в ближайшее время, это вопрос нахождения граждан двух стран на территории друг друга, сегодня без регистрации — это всего пять суток, что крайне мало и создает массу неудобств. Следует увеличить срок до одного месяца, а еще лучше — до трех (90 дней). Это увеличит поток туристов в обоих направлениях, а также создаст комфортные условия для граждан двух стран. Думаю, этот вопрос в скором времени будет решен положительно. По крайней мере, хочется на это надеяться, — резюмировал Еркин Байдаров.

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