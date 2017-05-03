Минздрав хочет уравнять иностранцев с гражданами Казахстана

Как информировал министр здравоохранения Елжан Биртанов, проектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» предлагается расширить категорию лиц, за которых государство будет уплачивать взносы по обязательному социальному медстрахованию. Это делается для доступности медицинской помощи и всеобщего охвата.

Категория будет расширена за счет неработающих, лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, неработающих оралманов, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК.

«Данным законопроектом мы предлагаем приравнять иностранцев, постоянно проживающих в РК, к гражданам Казахстана, поскольку они здесь работают, платят налоги, соответственно те, кто относится к категории работников, будут страховаться как работники за счет своих работодателей. Также в отношении детей иностранцев, постоянно проживающих, и пенсионеров — мы предлагаем их уравнять с гражданами Казахстана для того, чтобы государство за них платило взнос», — добавил он.

Также к перечню тех, за кого будет платить государство, относятся бывшие студенты, которые завершили очное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования. Они будут находиться в списке в течение трех месяцев после завершения обучения.

Вместе с тем предлагается расширить перечень плательщиков взносов. К ним будут отнесены самостоятельно занятые казахстанцы и казахстанцы, выехавшие за пределы республики (за исключением выехавших на постоянное место жительства).

Сколько и когда

Как пояснил Биртанов, система медстрахования начинает работать с 1 июля этого года, когда начинают платить взносы работодатели (они оплачивают взнос в размере 1% от заработной платы своего работника), а также индивидуальные предприниматели (5% от двух минимальных заработных плат).

«Здесь по предложениям Миннацэкономики всех индивидуальных предпринимателей мы уравняли независимо от доходов, поскольку средний доход равен приблизительно этой цифре», — сказал Биртанов журналистам.

Система, по которой граждане смогут пользоваться услугами медицинского страхования, начнет работать с 1 января следующего года. Кроме того, с 1 января к системе медстрахования подключается государство, которое будет платить взносы за некоторые категории населения, в том числе социально незащищенные слои населения, такие как дети, пенсионеры, инвалиды, матери, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до достижения трех лет либо за детьми-инвалидами до 18 лет, студенты в средних и высших учебных заведениях, правоохранительные органы, военнослужащие и другие категории.

«За них начинает платить государство, и они с 1 января автоматически будут застрахованы», — сказал министр.

Кроме того, отметил Биртанов, в Казахстане есть большая категория самозанятых граждан, которые не зарегистрированы и не имеют официальных доходов.

«С 1 января 2018 года они имеют возможность платить непосредственно в фонд в размере 5% от одной минимальной заработной платы, что составляет порядка 1,4 тысячи тенге, или 16 тысяч тенге в год», — проинформировал глава Минздрава.

Оплачивая таким образом напрямую в фонд, самозанятое население получает возможность доступа ко всем услугам медстрахования.

Граждане, которые по какой-то причине не уплачивают взносы в фонд, будут иметь доступ только к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Он включает в себя всю экстренную медпомощь, скорую медпомощь.

«То есть это вызов скорой помощи, оказание медпомощи, госпитализация и лечение по экстренным показаниям. Также все социально-значимые заболевания — это профилактика и лечение туберкулеза, онкологических всех заболеваний, психиатрических, редких заболеваний, а также иммунизация», — добавил министр.

Участие в системе обязательного медстрахования является обязательным, это обязанность всех граждан, в том числе тех, кто выезжает за рубеж. Но при этом у всех граждан есть право свободного выбора клиник.