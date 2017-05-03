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11:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Постников: Дума несамостоятельна, она превратилась в отдел правительства Хабаровского края

Депутат от КПРФ признал, недопонимания между органами законодательной и исполнительной властью региона действительно существуют.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

Законодательная Дума Хабаровского края в полной мере не выполняет возложенные на нее обязанности, превратившись в отдел регионального правительства. При этом, недопонимание между органами законодательной и исполнительной властью только усугубляет ситуацию, сообщил корр. ИА AmurMedia депутат Законодательной Думы от КПРФ Виктор Постников.

Напомним, 26 апреля, после отчетного доклада Вячеслава Шпорта, выступил депутат Законодательной Думы Хабаровского края от партии ЛДПР Вячеслав Фургал. Политик заявил, что взаимодействие между органами законодательной и исполнительной властью Хабаровского края недостаточно эффективно. Такое же мнение выразил и другой думский оппозиционер Виктор Постников.

— Мы считаем, что краевая Дума сегодня превратилась в отдел правительства Хабаровского края. Это абсолютно несамостоятельная ветвь власти, и она штампует только то, что подсовывает губернатор, причем безапелляционно, — заявил Виктор Постников.

Причем, по словам депутата от КПРФ, в краевой Думе не спешат принимать законопроекты, разработанные местными коммунистами, но при этом депутаты даже из других партийных фракций относятся к ним одобрительно.

— Сколько мы законопроектов не привносили, был принят только один — о Знамени Победы. Хотя при этом сами депутаты, в кулуарных беседах, отмечают, что мы правы. В данный же момент мы уже в третий раз вносим закон о детях войны. Мы также предлагали добавлять денег на развитие сельского хозяйства, предоставлять не 600−800 млн, а один млрд. Некому давать? Так подождите, вы же депутаты. Вы примите решение, а исполнительная власть в лице правительства должна организовать исполнение, это её святая обязанность, — добавил Виктор Постников.

По мнению же Виктора Постникова, необходимо вносить такие законы, которые преследовали бы интересы народа, а не только заинтересованных лиц.

— Выход один — чем больше оппонентов будет, тем лучше. И не нужно этого бояться. Говорят, что в таком случае мы погрязнем в дискуссиях. Но это не так. Мы голосуем за разумные предложения и губернатора, и Единой России. Вопросов нет. Нужно вносить такие решения, которые нравятся не только губернатору. Почему он может увеличивать аппарат свой безнаказанно и без согласования? Это ведь бюджетные деньги. Почему Дума это не отслеживает и не контролирует? Ведь контроль за использованием бюджетных средств — основная функция Думы, — подытожил Виктор Постников.

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