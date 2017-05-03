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12:05 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Глава Уральского родительского комитета идет в Общественную палату РФ

Заявление на имя секретаря ОП РФ уже написано.

Источник: Reuters

Руководитель «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев может стать членом Общественной палаты Российской Федерации, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

«Сегодня по решению общего собрания СРОБФ “Уральский Родительский Комитет”, подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в Общественную палату РФ», — сообщил общественник на своей странице в соцсети. К данному посту он приложил также скан заявления, направленного на имя секретаря палаты Александра Бречалова.

Стоит отметить, что процесс отбора представителей НКО, которые войдут в новый состав Общественной палаты РФ, стартовал 12 апреля. В июне 2017 года истекает срок полномочий старого состава, назначенного в 2014 году. Список кандидатов в состав ОП РФ от НКО будет формировать рабочая группа из 21 человека — среди них члены палаты прошлого состава и уже назначенные члены нового состава. Затем список вынесут на голосование всех новых членов ОП РФ, назначенных президентом и региональными палатами. Именно они в конечном итоге решат — кто из представителей НКО войдет в состав ОП РФ.

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