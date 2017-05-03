Глава Уральского родительского комитета идет в Общественную палату РФ
Заявление на имя секретаря ОП РФ уже написано.
Заявление на имя секретаря ОП РФ уже написано.
Руководитель «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев может стать членом Общественной палаты Российской Федерации, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
«Сегодня по решению общего собрания СРОБФ “Уральский Родительский Комитет”, подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в Общественную палату РФ», — сообщил общественник на своей странице в соцсети. К данному посту он приложил также скан заявления, направленного на имя секретаря палаты Александра Бречалова.
Стоит отметить, что процесс отбора представителей НКО, которые войдут в новый состав Общественной палаты РФ, стартовал 12 апреля. В июне 2017 года истекает срок полномочий старого состава, назначенного в 2014 году. Список кандидатов в состав ОП РФ от НКО будет формировать рабочая группа из 21 человека — среди них члены палаты прошлого состава и уже назначенные члены нового состава. Затем список вынесут на голосование всех новых членов ОП РФ, назначенных президентом и региональными палатами. Именно они в конечном итоге решат — кто из представителей НКО войдет в состав ОП РФ.