Николай Меркушкин: «Лада» продолжит играть в КХЛ"
Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, находясь в Тольятти с рабочим визитом, встретился со спортивным директором ХК «Лада» Вадимом Макаровым.
Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, находясь в Тольятти с рабочим визитом, встретился со спортивным директором ХК «Лада» Вадимом Макаровым.
В первую очередь Николай Меркушкин отметил, что областное правительство будет оказывать хоккейному клубу всестороннюю поддержку и что «Лада», безусловно, продолжит играть в КХЛ.
Затем разговор коснулся кадровых вопросов, частичного пересмотра расходов клуба — планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков.
Напомним, глава региона является президентом ХК «Лада». Стоит отметить, что губернатор уделяет особое внимание развитию детского и юношеского спорта в Тольятти, в том числе поддержке клуба. Предыдущая встреча губернатора с руководством ХК «Лада» состоялась 25 апреля.
Глава региона поставил задачу — через
Это стало возможным, в первую очередь, благодаря усилению детской хоккейной школы, воспитанию будущих хоккеистов с ранних лет. Кроме того, за последние пять лет регион стал лидером по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок: построено 29
«Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги