Николай Меркушкин: «Лада» продолжит играть в КХЛ"

В первую очередь Николай Меркушкин отметил, что областное правительство будет оказывать хоккейному клубу всестороннюю поддержку и что «Лада», безусловно, продолжит играть в КХЛ.

Затем разговор коснулся кадровых вопросов, частичного пересмотра расходов клуба — планируется небольшое повышение зарплаты хоккеистов, чтобы можно было приглашать в команду более квалифицированных игроков.

Напомним, глава региона является президентом ХК «Лада». Стоит отметить, что губернатор уделяет особое внимание развитию детского и юношеского спорта в Тольятти, в том числе поддержке клуба. Предыдущая встреча губернатора с руководством ХК «Лада» состоялась 25 апреля.

Глава региона поставил задачу — через три-четыре года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками. «У нас уже подрастает очень хорошая смена, — подчеркнул губернатор. — Несколько человек были приглашены в сборную страны».

Это стало возможным, в первую очередь, благодаря усилению детской хоккейной школы, воспитанию будущих хоккеистов с ранних лет. Кроме того, за последние пять лет регион стал лидером по строительству ледовых дворцов и спортивных площадок: построено 29 физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 стадионов, 14 ледовых дворцов и арен, 13 бассейнов, более 300 спортплощадок.