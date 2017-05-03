Щеткина перенесла визит в Латвию из-за плотного графика работы

Ранее сообщалось, что Щеткина планирует 3—4 мая совершить визит в Латвию для обсуждения перспектив расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях.

«Визит не отменен, а перенесен на более поздние сроки. Его пришлось отложить из-за плотного рабочего графика заместителя председателя Совета республики», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что о новых сроках визита будет сообщено позднее.

Как ранее предусматривалось, в рамках визита в Латвию Щеткина планировала провести переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.