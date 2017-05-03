Щеткина перенесла визит в Латвию из-за плотного графика работы

Ранее сообщалось, что Щеткина планирует 3—4 мая совершить визит в Латвию для обсуждения перспектив расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях.
«Визит не отменен, а перенесен на более поздние сроки. Его пришлось отложить из-за плотного рабочего графика заместителя председателя Совета республики», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что о новых сроках визита будет сообщено позднее.
Как ранее предусматривалось, в рамках визита в Латвию Щеткина планировала провести переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.
В программе визита вице-спикера также были встречи в Сейме Латвии с вице-спикером Гундаром Даудзе, руководителями профильных парламентских комиссий — Лолитой Чигане, Оярсом Эриком Калниньшем и Айей Барчей, Артуром Рубиксом. Также Щеткина намеревалась побывать на предприятии Dzintars, в белорусской школе имени Янки Купалы и санатории «Белоруссия» в Юрмале.