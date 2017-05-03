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12:43 (мск), источник: Sputnik.by

Щеткина перенесла визит в Латвию из-за плотного графика работы

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина перенесла запланированный на 3 мая визит в Латвию на более поздние сроки, сообщили Sputnik в верхней палате белорусского парламента.

Источник: Sputnik.by

Ранее сообщалось, что Щеткина планирует 3—4 мая совершить визит в Латвию для обсуждения перспектив расширения белорусско-латвийского сотрудничества в различных областях.

«Визит не отменен, а перенесен на более поздние сроки. Его пришлось отложить из-за плотного рабочего графика заместителя председателя Совета республики», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что о новых сроках визита будет сообщено позднее.

Как ранее предусматривалось, в рамках визита в Латвию Щеткина планировала провести переговоры с министром сообщения Улдисом Аугулисом, министром земледелия Янисом Дуклавсом и парламентским секретарем МИД Зандой Калниней-Лукашевицей.

В программе визита вице-спикера также были встречи в Сейме Латвии с вице-спикером Гундаром Даудзе, руководителями профильных парламентских комиссий — Лолитой Чигане, Оярсом Эриком Калниньшем и Айей Барчей, Артуром Рубиксом. Также Щеткина намеревалась побывать на предприятии Dzintars, в белорусской школе имени Янки Купалы и санатории «Белоруссия» в Юрмале.

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