Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Авианосец США пошел на сближение с кораблями ВМФ РФ – СМИ
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
12:21 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил в силе приговор Навальному по делу «Кировлеса»

КИРОВ, 3 мая — РИА Новости. Кировский областной суд в среду признал законным 5-летнее условное наказание Алексею Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании «Кировлес», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Кроме того, суд признал законным решение нижестоящей инстанции принудительно доставить Навального на процесс в Ленинском суде Кирова, поскольку оппозиционер неоднократно пропускал заседания без уважительной причины.

Читайте также
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Ранее суд в ходе повторного процесса признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно. Первый приговор Навальному по этому делу (тоже пять лет условно) был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.

Опрошенные РИА Новости адвокаты полагают, что судимости закрывают для Навального возможность баллотироваться в президенты РФ.

При этом защита Навального считает, что даже с двумя условными сроками он имеет право выдвигаться на должность главы государства. Сам обвиняемый намерен обратиться за разъяснениями закона в Конституционный суд.

Кроме того, до этого Навальный также был осужден на условный срок по обвинению в хищении средств компании «Ив Роше». Сам оппозиционер все обвинения категорически отвергает, считая свое преследование политически мотивированным.

Комментарии
5
Сергей Саморуков
Мужика судят за то , что покупал дёшево оптом , а торговал в розницу дороже . Этим вся страна тогда занималась . Судьи упорно не желают выяснять ,а по каким ценам тогда торговали все остальные . Боятся Лёхи . Уважаю его .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Селезнев
Боятся Навального как огня. Жулье понимает, что после его победы, бежать из страны некуда, только в Китай или Северную Корею. Остальные страны выдадут их с удовольствием России для справедливого суда.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Мистер
Приговор политически мотивирован. И уголовное дело тоже. Ему не дают баллотироваться в президенты таким способом. Наши продажные судьи все сделают, ради этого. Судебная система должна быть независима от власти, так устроено в европейских странах, а у нас судьи полностью подчиняются кремлю. Конечно, таким образом, они могут кого угодно осудить.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Германия как девушка, мечтающая выйти замуж, да мешает дядька'
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
Власти КНДР подтвердили задержание американца
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Правительство выделило Минпромторгу 80 млрд рублей
Названа причина массового отравления детей в Удмуртии
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Боярский, Харатьян и другие гости праздника каскадеров В праздновании первого Дня каскадера в московском Доме кино приняли участие любимые артисты
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь