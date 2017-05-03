Суд оставил в силе приговор Навальному по делу «Кировлеса»

Кроме того, суд признал законным решение нижестоящей инстанции принудительно доставить Навального на процесс в Ленинском суде Кирова, поскольку оппозиционер неоднократно пропускал заседания без уважительной причины.

По версии следствия, Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с унитарным предприятием «Кировлес» на заведомо невыгодных для последнего условиях, после чего растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 миллионов рублей.

Ранее суд в ходе повторного процесса признал Навального виновным и приговорил к пяти годам условно. Первый приговор Навальному по этому делу (тоже пять лет условно) был отменен Верховным судом РФ после постановления Европейского суда по правам человека, нашедшего нарушения прав подсудимых при судебном разбирательстве.