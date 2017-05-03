Председатель правительства Иркутской области предложил запретить весеннюю охоту на птиц

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров предложил запретить весеннюю охоту на птиц во время режима ЧС, высокого и чрезвычайного классов пожароопасности. Соответствующе заявление он сделал на заседании КЧС региона сегодня, 3 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Люди пойдут в лес, будут заниматься охотой, а там и костер, наверное. В 90% случаев охотники будут со спичками», — отметил Александр Битаров.

Между тем министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда выступил с предложением передвинуть сроки охоты, а заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов — усилить контроль и выставить дополнительные посты. По словам последнего, введение запрета может получить негативный отклик среди охотников.

По итогам заседания принято решение усилить контроль и выставить дополнительные посты на подъездах к лесам, а также предупредить охотников о запрете нахождения в лесах при наступлении третьего класса пожарной опасности.

Сейчас на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения. Из-за высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности действует запрет на посещения лесов — в регионе выставлены посты по ограничению доступа в них.