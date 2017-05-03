Председатель правительства Иркутской области предложил запретить весеннюю охоту на птиц
Природные пожары стали причиной такого заявления Александра Битарова.
Природные пожары стали причиной такого заявления Александра Битарова.
Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров предложил запретить весеннюю охоту на птиц во время режима ЧС, высокого и чрезвычайного классов пожароопасности. Соответствующе заявление он сделал на заседании КЧС региона сегодня, 3 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Люди пойдут в лес, будут заниматься охотой, а там и костер, наверное. В 90% случаев охотники будут со спичками», — отметил Александр Битаров.
Между тем министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда выступил с предложением передвинуть сроки охоты, а заместитель председателя правительства региона Виктор Кондрашов — усилить контроль и выставить дополнительные посты. По словам последнего, введение запрета может получить негативный отклик среди охотников.
По итогам заседания принято решение усилить контроль и выставить дополнительные посты на подъездах к лесам, а также предупредить охотников о запрете нахождения в лесах при наступлении третьего класса пожарной опасности.
Сейчас на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.
Кроме того, 28 апреля в Иркутской области введен режим ЧС