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14:06 (мск), источник: Om1.ru

В Минкульте заявили, что отставка Лапухина произошла в плановом режиме

Министр культуры Омской области, покинувший вчера свой пост, ранее уже обсуждал возможность своего ухода с губернатором Виктором Назаровым. Но реально ушел после закрытия фестиваля «Движение».

Уход министра культуры Омской области Виктора Лапухина был не симинутным, а хорошо обдуманным решением, отставка произошла в плановом режиме. Официальное заявление экс-министра, решившего все-таки прокомментировать свой уход, появилось сегодня на сайте Минкульта.

Вчера, 2 мая 2017 года, в конце рабочего дня было объявлено о досрочной отставке министра культуры. В облправительстве объяснили уход 67-летнего чиновника плановым выходом на пенсию. А сегодня сам Лапухин публично подтвердил эту версию.

Виктор Лапухин, экс-министр культуры Омской области:

— Мы с губернатором давно говорили о моем выходе на пенсию — это вопрос не одного дня. Вчера мы с Виктором Ивановичем еще раз обсудили вопрос о моей отставке и он ее принял.

Напомним, Виктор Лапухин был назначен на должность министра культуры Омской области 15 июня 2012 года и на момент назначения он уже являлся пенсионером, так как ему было 62 года, но о плановом выходе на пенсию в тот момент никто не говорил. Лапухин ушел с поста через двое суток после закрытия фестиваля дебютов «Движение» и через несколько дней после окончания масштабного партийного форума «Единой России», посвященного культуре, на котором лично присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр культуры Владимир Мединский.

Виктор Лапухин родился 10 ноября 1949 года в городе Петухове Курганской области. Свою карьеру в сфере культуры он начинал в качестве директора сельского дома культуры, пройдя большой профессиональный путь. В облправительство он перешел с должности директора Омского академического театра драмы, которым руководил 10 лет.

Экс-министр является «Заслуженным работником культуры Российской Федерации» и «Заслуженным работником культуры Казахской ССР», имеет государственные награды.

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