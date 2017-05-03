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13:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Гендиректор градообразующего предприятия Лесного покинул пост

Из-за переезда.

Источник: УралИнформБюро

В Лесном уволился гендиректор градообразующего предприятия — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» — Андрей Новиков покинул пост со 2 мая. Официально причиной его ухода стала смена места жительства. Исполняющим обязанности руководителя ФГУП назначен главный технолог Сергей Жамилов, сообщает «Уралинформбюро».

Как поясняют в пресс-службе предприятия, новый гендиректор будет выбран по итогам конкурса, условия и сроки которого будут объявлены позже.

«Электрохимприбор» входит в ГК «Росатом». Изначально предприятие занималось производством изотопов урана, впоследствии линейка продукции существенно расширилась, в том числе за счет оборудования для нефтегазовой промышленности и энергетики.

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