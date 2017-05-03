Россия спишет долг Киргизии на $240 млн

«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной … составляет 240 миллионов долларов … 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной … подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола», — говорится в сообщении.

Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга — на 188,9 миллиона долларов — в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга — на 300 миллионов долларов.

Начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков говорил в апреле агентству Sputnik Кыргызстан, что из этих 300 миллионов долларов уже было списано 60 миллионов, и Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 миллионов долларов, прорабатывая соответствующую договоренность с российской стороной.