Россия спишет долг Киргизии на $240 млн
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ.
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ.
«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной … составляет 240 миллионов долларов … 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной … подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола», — говорится в сообщении.
Отмечается, что списание производится в рамках оказания РФ официальной помощи развитию Киргизии.
Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга — на 188,9 миллиона долларов — в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга — на 300 миллионов долларов.
Начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков говорил в апреле агентству Sputnik Кыргызстан, что из этих 300 миллионов долларов уже было списано 60 миллионов, и Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 миллионов долларов, прорабатывая соответствующую договоренность с российской стороной.
Почему мы списываем долги другим странам!!!
Почему в счёт долгов разных государств, мы не можем отдыхать, лечиться годами за счёт должников?, на Кубе -прекрасные доктора, нет простили 32 млр.$ !!! Почему именно надо списывать долги?? НАМ КТО-ТО ИЗ СТРАН ПРОСТИЛ ДОЛГИ ВРЕМЁН СССР ?!!!
Зато потом, путём СМС по всем каналам, мы собираем на лечение деток за рубежом??? Это кто у нас такой щедрый?, добавили-бы лучше нашим старикам к пенсии лишнюю "копейку".
Пусть овощи и ткани с коврами поставляют в счёт долга!!!