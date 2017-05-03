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13:56 (мск), источник: ПРАЙМ

Россия спишет долг Киргизии на $240 млн

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в размере 240 миллионов долларов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Источник: Reuters

«По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной … составляет 240 миллионов долларов … 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной … подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола», — говорится в сообщении.

Отмечается, что списание производится в рамках оказания РФ официальной помощи развитию Киргизии.

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Москва и Бишкек в 2012 году подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму порядка 500 миллионов долларов. Документ предусматривал полное списание одной части долга — на 188,9 миллиона долларов — в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016 года, списание второй части долга — на 300 миллионов долларов.

Начальник управления государственного долга министерства финансов республики Бакыт Сыдыков говорил в апреле агентству Sputnik Кыргызстан, что из этих 300 миллионов долларов уже было списано 60 миллионов, и Киргизия рассчитывает на единовременное списание оставшейся задолженности перед РФ в размере 240 миллионов долларов, прорабатывая соответствующую договоренность с российской стороной.

Комментарии
15
Геннадий Воронов
Вы правы. Не могут налом- пусть рассчитываются натурой.
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Alex Heavy
Не могу понять одного!!!
Почему мы списываем долги другим странам!!!
Почему в счёт долгов разных государств, мы не можем отдыхать, лечиться годами за счёт должников?, на Кубе -прекрасные доктора, нет простили 32 млр.$ !!! Почему именно надо списывать долги?? НАМ КТО-ТО ИЗ СТРАН ПРОСТИЛ ДОЛГИ ВРЕМЁН СССР ?!!!
Зато потом, путём СМС по всем каналам, мы собираем на лечение деток за рубежом??? Это кто у нас такой щедрый?, добавили-бы лучше нашим старикам к пенсии лишнюю "копейку".
Пусть овощи и ткани с коврами поставляют в счёт долга!!!
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Татьяна Максимова
Им списали долг, а нам в счёт погашения этого долга повысили цены и тарифы и увеличивают пенсионный возраст.
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