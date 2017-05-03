Аксенов запретил строительство на 400 объектах

Соответствующий документ о внесении изменений в ранее принятое распоряжение, датированное 28 апреля 2017 года, опубликован на сайте Совета министров РК.

Ранее на сайте крымского правительства был размещен не связанный с распоряжением главы Крыма «О некоторых вопросах регулирования градостроительной деятельности» список из 473 объектов капитального строительства, в отношении которых уполномоченные исполнительные органы РК и структурные подразделения органов местного самоуправления зафиксировали нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства.

В списке, приложенном к новой версии распоряжения, в качестве объектов, где запрещено осуществление строительства и реконструкции, также указаны особо охраняемые природные территории регионального значения: государственные природные заказники «Аю-Даг», «Новый Свет», природные парки «Караларский», «Тарханкутский», ландшафтно-рекреационный парк «Атлеш», памятник природы «Урочище Карасу-Баши», парки-памятники садово-паркового искусства «Мисхорский» и «Массандровский», а также Ялтинский горно-лесной природный заповедник.

«Запретить осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства, указанных в приложении к настоящему распоряжению, до рассмотрения разрешительной и технической документации по строительству данных объектов, необходимых правоустанавливающих документов Архитектурно-градостроительным советом Республики Крым», — говорится в новой редакции распоряжения.

В предыдущей редакции документ вводил до 1 января 2018 года запрет на осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства в восьми городах и шести районах Республики до проверки разрешительной документации по строительству объектов Архитектурным градостроительным советом Республики Крым (за исключением объектов капитального строительства, строительство которых ведется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов). При этом глава Республики отмечал, что этот список — «плавающий», то есть, по его словам, он может как пополняться, так и сокращаться.