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13:51 (мск), источник: Коммерсантъ

На конкурс по выборам главы Краснокамского района заявилось семь кандидатов

Земсобрание Краснокамского района завершило прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для последующих выборов главы района.

Как сообщил «Ъ» спикер земсобрания Григорий Новиков, на участие в конкурсе подано семь заявок.

В числе претендентов два заместителя главы района Юрий Трухин и Антон Максимчук, депутат земсобрания Юрий Ильюшенко, начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников, директор ООО «Спецобслуживание» Алексей Казаков, предприниматель Константин Шилов и бывший вице-премьер правительства края Константин Захаров. Решение об их допуске или не допуске до участия в конкурсе комиссия под председательством бывшего главы администрации губернатора, а ныне полпреда главы региона в закобрании Анатолия Маховикова, примет 12 мая. Сам конкурс состоится 18 мая.

Ранее основным претендентом на пост действующий глава муниципалитета Юрий Крестьянников, однако, он не стал подавать документы на участие в конкурсе.

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