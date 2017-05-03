На конкурс по выборам главы Краснокамского района заявилось семь кандидатов
Земсобрание Краснокамского района завершило прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для последующих выборов главы района.
Земсобрание Краснокамского района завершило прием заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для последующих выборов главы района.
Как сообщил «Ъ» спикер земсобрания Григорий Новиков, на участие в конкурсе подано семь заявок.
В числе претендентов два заместителя главы района Юрий Трухин и Антон Максимчук, депутат земсобрания Юрий Ильюшенко, начальник ОБЭП отдела МВД РФ по Краснокамскому району, подполковник полиции Андрей Полозников, директор ООО «Спецобслуживание» Алексей Казаков, предприниматель Константин Шилов и бывший
Ранее основным претендентом на пост действующий глава муниципалитета Юрий Крестьянников, однако, он не стал подавать документы на участие в конкурсе.