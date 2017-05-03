После визита премьера Медведева губернатор Назаров отправляет в отставку еще и главу омского Минстроя Бирюкова

По инсайдерской информации, полученной порталом Om1.ru из своих источников, в правительстве Омской области готовится еще одна громкая отставка — министра строительства и жилищно-коммунального комплекса региона Александра Бирюкова.

Глава омского Минстроя будет уволен уже сегодня, причем, как бы официально не объясняли ситуацию в структурах власти, реальная причина одна — недовольство ситуацией премьер-министра России Дмитрия Медведева, прилетавшего в Омск в конце апреля на партийно-культурный форум «Единой России». Однако, как выяснилось, участие в форуме было не основной миссией премьера, на самом деле он приезжал инспектировать сразу две сферы — строительство и культуру, и, по словам источников, обоими остался недоволен.

Как итог — сразу две громкие отставки в омском правительстве. Вчера свой пост покинул министр культуры региона Виктор Лапухин, уход которого был объяснен плановым выходом на пенсию, а сегодня Минстрой покинет и 60-летний Александр Бирюков, продержавшийся в должности министра почти целый год. Формально он также уходит на пенсию.

Напомним, Александр Бирюков возглавил омский Минстрой 18 мая 2016 года, сменив на этой должности «красного» министра Максима Михайленко. Бирюков считался креатурой заместителя губернатора Омской области Станислава Гребенщикова и получил министерскую должность с его подачи.