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13:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко: Конфискованные у Януковича деньги укрепят гривну

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что по состоянию на среду не поступило ни одной жалобы на решение суда о конфискации средств бывшего президент Виктора Януковича и его окружения.

Источник: Telegraf.com.ua

«Кстати я хочу сообщить, четверг по состоянию на сейчас ни одной жалобы на это решение не поступило. И так называемых собственников, которые засвидетельствовали свои претензии на эти деньги, так и не появились», — цитирует пресс-служба президента его словам на совещании с министром финансов Украины Александром Данилюком и главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

Президент сообщил, что на сегодняшний день завершена операция по зачислению конфискованных 1,1 млрд долларов на счета Госказначейства страны. По его словам, кроме этих 1,1 млрд долларов, дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Минфину и в соответствии с законодательством Украины, на эту сумму будет снижен внутренний долг государства.

«Это не просто увеличивает возможности госбюджета и украинского государства по поводу возобновления справедливости и инвестирования этих средств в украинскую армию, укрепления обороноспособности нашего государства и возобновления социальной справедливости, направив эти средства на защиту самых незащищенных слоев населения. Эти средства будут перечислены в золотовалютные резервы государства», — подчеркнул П. Порошенко.

По словам главы государства, после зачисления этих средств, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 млрд долларов США.

«Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильность национальной денежной единице. Это будет содействовать инвестиционной привлекательности украинской экономики», — сказал президент.

П. Порошенко отметил, что судебные процессы по этому поводу будут продолжены и далее.

«Мы ждем еще судебных решений о возвращении средств, которые были украдены у украинского народа, в госказну», — сказал президент.

Ранее пресс-служба СНБО сообщила, что «Ощадбанк» приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины В. Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции уже истекли.

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