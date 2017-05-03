Молдаване смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе

Президент РФ Владимир Путин лично дал поручение для начала разработки закона.

Очень важным изменением стала отмена документа об отказе от молдавского гражданства. Именно этот документ являлся камнем преткновения для многих молдаван, ведь не всегда получается провести такую процедуру, тем более что она дорогостоящая. То, что у многих заявителей на гражданство РФ было гражданство Молдовы, являлось главной причиной отказа со стороны российских властей.

Создатели законопроекта предложили отнести под категорию носителей русского языка граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России.



Проект был внесен 30 декабря 2016 года первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным (Единая Россия).