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15:17 (мск), источник: ТАСС

В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент России положительно оценил возможность «встретиться в совершенно рабочем режиме» со своим турецким коллегой.

СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Возможность оперативно обсуждать сирийский кризис свидетельствует о полноценном восстановлении отношений России и Турции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в узком формате.

«Хорошо, что у нас есть возможность вот так, в рабочем режиме, встретиться, переговорить по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия и по основным проблемам международной повестки дня, в том числе по таким острым, как сирийский кризис, — сказал президент. — Сам факт такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются».

Путин сердечно поприветствовал турецкую делегацию, поблагодарив Эрдогана за то, что тот принял приглашение и приехал в Сочи. Президент РФ подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются «так, как мы с вами планировали».

В свою очередь, Эрдоган отметил, что лидерам двух стран представится хорошая возможность обсудить как аспекты двустороннего сотрудничества, так и региональные вопросы.

«Я уверен, что те шаги, которые мы сделаем вместе, поменяют судьбу всего региона», — сказал президент Турции.

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