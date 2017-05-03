Власти Москвы рассказали о сотнях тысяч желающих увидеть список домов под снос

«Надо отметить, что мы в целом нормально выдерживали этот наплыв за исключением тех моментов, когда к самому поиску перечня домов шли одновременные запросы в несколько сотен тысяч», — подчеркнул он.

Официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru справился с резким наплывом посетителей после публикации списка пятиэтажек под снос. Об этом сообщил МОСЛЕНТЕ глава департамента информационных технологий города Артем Ермолаев.

По его словам, перечень хрущевок на портале был опубликован еще и в формате PDF. «Так что информация вчера была доступна всем желающим — кто хотел ее получить, тот мог это сделать разными способами», — отметил глава департамента.

Ермолаев также предупредил, что с момента публикации списка домов второй программы реновации жилья в интернете быстро появились различные карты с адресами. Кроме того, по его словам, специалисты портала правительства Москвы регистрировали огромное количество ботов, которые пытались «высосать» с сайта информацию для того, чтобы опубликовать список на других ресурсах.

«Мы понятия не имеем, насколько корректно у этих интернет-сайтов получилось разместить точки домов, поэтому просим жителей ориентироваться только на ту информацию, которая размещена mos.ru», — сказал чиновник.

Окончательно списки пятиэтажек, которые войдут во вторую программу реновации, будут утверждены после принятия соответствующего законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме и уже прошел первое чтение. Тем временем в с 15 мая по 15 июня пройдут опросы горожан. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы».

Как ранее сообщал глава департамента информационных технологий, голосование защитят трехуровневой системой верификации. Первый — идентификация личности по паспортным данным и СНИЛС. Также предстоит проверить, является ли голосующий собственником квартиры в доме, предлагаемом под снос. Для этого горожан попросят указать номер лицевого счета и свидетельство о регистрации из Росреестра. После этого в течение четырех дней будет проходить процедура верификации этих данных в различных ведомствах — МВД, Росреестре, ЕИРЦ и Пенсионном фонде.