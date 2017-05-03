В Институте экономики, финансов и бизнеса БашГУ избран новый директор

Азат Вазирович Янгиров окончил с отличием экономический факультет БашГУ в 1999 году по специальности «Национальная экономика». В 2002 году закончил очную аспирантуру по кафедре национальной экономики с защитой в Уфимском научном центре Российской академии наук диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. В 2006 году Высшей аттестационной комиссией РФ ему присвоено ученое звание доцента. В 2009 — защитил докторскую диссертацию в Самарском государственном экономическом университете.

В числе наград: дипломы лауреата конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей высших учебных заведений РФ (2006−2007 гг.); дипломы АН РБ за руководство студенческими научными работами, занявшими призовые места на конкурсе студенческих научных работ среди вузов РБ (2007−2008); стипендии (гранты) Ученого совета БашГУ (2009−2011); первое место в конкурсе научных работ среди молодых ученых РБ в секции «Гуманитарные науки» (2011).

Принимал участие в качестве исполнителя в четырех грантах РГНФ (2012−2014, 2016−2017) и двух грантах РФФИ (2013, 2016 гг.), а также НИР в рамках Государственной программы «Стимулирование инновационной деятельности в РБ» в 2015 году. Выступил главным редактором семи коллективных монографий и учебных пособий по проблемам экономического развития регионов Приволжского федерального округа и РБ.

Является членом общественного совета при Министерстве финансов РБ, Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития РБ, межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития РБ на период до 2030 года, заместителем председателя Объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.