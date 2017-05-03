Cирийская оппозиция покинула переговоры в Астане

Сообщение телеканала «Аль-Джазира» прокомментировал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков. ​

«Данная информация появилась в СМИ, но в настоящий момент я не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Необходимо еще раз все проверить»,― сообщил Жайнаков журналистам, ожидающим итоги переговоров в гостинице Rixos.

Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников. гарантов и наблюдателей прибыли в Астану — это представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, а также высокие представители Иордании, США и ООН.

Цель проходящей встречи — закрепление прогресса, достигнутого в предыдущих трех раундах переговоров.

Накануне, 2 мая, в Астане состоялась встреча военных экспертов, в которой, по словам пресс-секретаря МИД РК, принимали участи эксперты от стран-гарантов, а также эксперты ООН, в том числе директор службы, связанной с разминированием.