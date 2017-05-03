Cирийская оппозиция покинула переговоры в Астане
Арабский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане, передает Sputnik Казахстан.
Арабский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что сирийская оппозиция покинула переговоры в Астане, передает Sputnik Казахстан.
Сообщение телеканала «Аль-Джазира» прокомментировал руководитель
«Данная информация появилась в СМИ, но в настоящий момент я не могу, ни подтвердить, ни опровергнуть ее. Необходимо еще раз все проверить»,― сообщил Жайнаков журналистам, ожидающим итоги переговоров в гостинице Rixos.
Переговоры начались в полдень, 3 мая, все делегации участников. гарантов и наблюдателей прибыли в Астану — это представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции, а также высокие представители Иордании, США и ООН.
Цель проходящей встречи — закрепление прогресса, достигнутого в предыдущих трех раундах переговоров.
Накануне, 2 мая, в Астане состоялась встреча военных экспертов, в которой, по словам
Переговоры по Сирии в столице Казахстана ранее прошли в три этапа —