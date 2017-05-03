Волницкий: должность вице-спикера может достаться социалистам

Такое мнение высказал политолог Игорь Волницкий в интервью порталу Noi.md. Политолог считает, что депутат либерал-демократ не захотела быть частью политических игр, которые начнутся в ближайшее время в парламенте.

«Эта отставка вписывается в ряд других отставок, более или менее странных. Недавно отказались от мандатов депутаты Кирилл Лучинский и Виктор Рошка, еще один депутат из дополнительного списка ЛДПМ отказался прийти в парламент. Г-жа Палихович, вероятно, не захотела быть частью игр, которые в ближайшем будущем начнутся в парламенте, не захотела запятнать свое имя, не пожелала оставаться в парламенте в условиях, когда все больше говорится о нелегитимности законодательного органа, о том, что он не выражает волю, выраженную избирателями на последних выборах. Все это, вероятно, привело ее к отказу от мандата», — объяснил Волницкий.

Политолог считает, что политическая реконфигурация парламента неизбежна, учитывая, что все больше депутатов покидают свои фракции и присоединяются к другим парламентским группам. Такое изменение конфигурации связано с двумя основными ожидаемыми политическими процессами: изменением избирательной системы и реорганизацией правительства.

На вопрос, какой политической партии может достаться должность вице-спикера парламента, Волницкий ответил, что для сбалансирования соотношения сил в президиуме, было бы целесообразно, чтобы эту должность занял представитель оппозиции.

«Г-жа Палихович в последние годы представляла оппозицию. Следуя логике вещей, теперь мы можем предположить, что этот пост будет предложен оппозиции. Было бы логично, чтобы он был предложен ПСРМ, которая до недавнего времени имела самую крупную фракцию в парламенте и оппозиции, но не была представлена в президиуме законодательного органа. Когда другой вице-спикер, Владимир Витюк, присоединился к Демократической партии, он стал выразителем власти, а г-жа Палихович стала представителем оппозиции. Теперь логично предположить, что этот пост должен достаться оппозиции», — отметил Волницкий.