Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Грандиозная вечеринка: юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
14:40 (мск), источник: Noi.md

Волницкий: должность вице-спикера может достаться социалистам

Отставка Лилианы Палихович с поста вице-спикера и отказ от мандата связаны с политическими движениями, происходящими сегодня в парламенте.

Источник: Noi.md

Такое мнение высказал политолог Игорь Волницкий в интервью порталу Noi.md. Политолог считает, что депутат либерал-демократ не захотела быть частью политических игр, которые начнутся в ближайшее время в парламенте.

«Эта отставка вписывается в ряд других отставок, более или менее странных. Недавно отказались от мандатов депутаты Кирилл Лучинский и Виктор Рошка, еще один депутат из дополнительного списка ЛДПМ отказался прийти в парламент. Г-жа Палихович, вероятно, не захотела быть частью игр, которые в ближайшем будущем начнутся в парламенте, не захотела запятнать свое имя, не пожелала оставаться в парламенте в условиях, когда все больше говорится о нелегитимности законодательного органа, о том, что он не выражает волю, выраженную избирателями на последних выборах. Все это, вероятно, привело ее к отказу от мандата», — объяснил Волницкий.

Политолог считает, что политическая реконфигурация парламента неизбежна, учитывая, что все больше депутатов покидают свои фракции и присоединяются к другим парламентским группам. Такое изменение конфигурации связано с двумя основными ожидаемыми политическими процессами: изменением избирательной системы и реорганизацией правительства.

На вопрос, какой политической партии может достаться должность вице-спикера парламента, Волницкий ответил, что для сбалансирования соотношения сил в президиуме, было бы целесообразно, чтобы эту должность занял представитель оппозиции.

«Г-жа Палихович в последние годы представляла оппозицию. Следуя логике вещей, теперь мы можем предположить, что этот пост будет предложен оппозиции. Было бы логично, чтобы он был предложен ПСРМ, которая до недавнего времени имела самую крупную фракцию в парламенте и оппозиции, но не была представлена в президиуме законодательного органа. Когда другой вице-спикер, Владимир Витюк, присоединился к Демократической партии, он стал выразителем власти, а г-жа Палихович стала представителем оппозиции. Теперь логично предположить, что этот пост должен достаться оппозиции», — отметил Волницкий.

Напомним, что в конце прошлой недели Лилиана Палихович сложила свой мандат депутата и одновременно подала в отставку с должности вице-спикера парламента, заявив, что она разочарована тем, как делается политика в Молдове.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин заявил, что отношения c Турцией восстанавливаются
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Россия спишет долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Возвращение внедорожников «Ховер»: названа цена для России Журналистам стал известен ценник внедорожника Great Wall H3 New, который будет продаваться под именем DW Hower H3
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь