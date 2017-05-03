Волницкий: должность вице-спикера может достаться социалистам
Отставка Лилианы Палихович с поста
Отставка Лилианы Палихович с поста
Такое мнение высказал политолог Игорь Волницкий в интервью порталу Noi.md. Политолог считает, что депутат
«Эта отставка вписывается в ряд других отставок, более или менее странных. Недавно отказались от мандатов депутаты Кирилл Лучинский и Виктор Рошка, еще один депутат из дополнительного списка ЛДПМ отказался прийти в парламент.
Политолог считает, что политическая реконфигурация парламента неизбежна, учитывая, что все больше депутатов покидают свои фракции и присоединяются к другим парламентским группам. Такое изменение конфигурации связано с двумя основными ожидаемыми политическими процессами: изменением избирательной системы и реорганизацией правительства.
На вопрос, какой политической партии может достаться должность
«Г-жа Палихович в последние годы представляла оппозицию. Следуя логике вещей, теперь мы можем предположить, что этот пост будет предложен оппозиции. Было бы логично, чтобы он был предложен ПСРМ, которая до недавнего времени имела самую крупную фракцию в парламенте и оппозиции, но не была представлена в президиуме законодательного органа. Когда другой
Напомним, что в конце прошлой недели Лилиана Палихович сложила свой мандат депутата и одновременно подала в отставку с должности