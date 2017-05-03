Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Меркель обратилась к Путину с просьбой, касающейся Чечни
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Грандиозная вечеринка: юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
22По миру прошел Первомай
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Бал Met Gala 2017
14:23 (мск), источник: Ежедневник.by

Порошенко узаконил присвоение звания «Героя Украины» участнику Майдана белорусу Жизневскому

Петр Порошенко подписал закон, который дает возможность присвоить звание Героя Украины иностранцам, участвовавшим в Майдане.

Источник: Ежедневник.by

Соответствующая информация размещена на сайте администрации главы украинского государства.

«Соответствующим законом устанавливается, что звание Героя Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни за совершение выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014)», — отметили в пресс-службе президента.

В частности, орденами Героев Небесной Сотни Порошенко наградил трех иностранцев, погибших на «майдане», — гражданина Беларуси Михаила Жизневского и граждан Грузии Зураба Хурция и Давида Кипиани, сообщает ТАСС.

Документ о внесении соответствующих изменений в закон «О государственных наградах Украины» был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд авто и непродовольственного ретейла
Путин заявил, что отношения c Турцией восстанавливаются
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Россия спишет долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Возвращение внедорожников «Ховер»: названа цена для России Журналистам стал известен ценник внедорожника Great Wall H3 New, который будет продаваться под именем DW Hower H3
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь