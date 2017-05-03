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15:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Казахский след» усмотрели европейцы в разногласиях Парижа и Брюсселя

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым «Казахгейтом».

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский журнал Vif, бывший высокопоставленный чиновник из администрации экс-президента Франции Николя Саркози Клод Геан способствовал снятию в Бельгии уголовных обвинений с «казахско-узбекского бизнесмена Патоха Шодиева».

«При этой непосредственной вовлеченности французского министра дело затрагивает самые высокие круги обоих правительств. “Казахгейт” становится делом государственного масштаба», — отмечает телерадиокомпания RTBF.

Шодиев имеет гражданство Бельгии, а в Казахстане его знают как одного из основателей компании Eurasian National Resources, занимающейся добычей полезных ископаемых. Его деловые партнеры по казахстанскому бизнесу — Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов. Казахстанский паспорт имеет только последний. Ибрагимов по версии Forbes входит в число богатейших людей в мире и занимает пятое место среди миллиардеров-казахстанцев.

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