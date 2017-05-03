«Казахский след» усмотрели европейцы в разногласиях Парижа и Брюсселя

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский журнал Vif, бывший высокопоставленный чиновник из администрации экс-президента Франции Николя Саркози Клод Геан способствовал снятию в Бельгии уголовных обвинений с «казахско-узбекского бизнесмена Патоха Шодиева».

«При этой непосредственной вовлеченности французского министра дело затрагивает самые высокие круги обоих правительств. “Казахгейт” становится делом государственного масштаба», — отмечает телерадиокомпания RTBF.