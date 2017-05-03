«Казахский след» усмотрели европейцы в разногласиях Парижа и Брюсселя
АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым «Казахгейтом».
АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Европейские СМИ утверждают, что между Францией и Бельгией зреет политический скандал, который вызван так называемым «Казахгейтом».
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийский журнал Vif, бывший высокопоставленный чиновник из администрации
«При этой непосредственной вовлеченности французского министра дело затрагивает самые высокие круги обоих правительств. “Казахгейт” становится делом государственного масштаба», — отмечает телерадиокомпания RTBF.
Шодиев имеет гражданство Бельгии, а в Казахстане его знают как одного из основателей компании Eurasian National Resources, занимающейся добычей полезных ископаемых. Его деловые партнеры по казахстанскому бизнесу — Александр Машкевич и Алиджан Ибрагимов. Казахстанский паспорт имеет только последний. Ибрагимов по версии Forbes входит в число богатейших людей в мире и занимает пятое место среди