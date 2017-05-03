Путин заявил, что отношения c Турцией восстанавливаются

«Наши отношения развиваются так, как мы с вами и планировали. И хорошо, что у нас есть возможность так, в совершенно рабочем режиме, встретиться, переговорить по ключевым вопросам двухстороннего взаимодействия и по основным моментам международной повестки дня. В том числе по таким острым, как сирийский кризис», — отметил Путин.

По его словам, сам факт такого режима работы говорит, что двусторонние отношения имеют особый статус и в полном формате восстанавливаются.

Встреча Путина с Эрдоганом проходит в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи, где ранее российский президент принял канцлера Германии Ангелу Меркель. Лидеры России и Турции кроме широкого круга вопросов двусторонних отношений могут затронуть тему поставок российского зерна и зенитных ракетных систем С-400.