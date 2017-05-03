Глава омского минстроя Бирюков ушел в отставку

Эту информацию подтвердил начальник главного информуправления Омской области Станислав Сумароков. По его словам, официальная причина увольнения Бирюкова — «желание отдохнуть».

Об увольнении Бирюкова стало известно после заседания облправительства, на котором министр еще присутствовал. Александр Бирюков был назначен министром в мае 2016 года после неудачного хождения во власть коммуниста Максима Михайленко. Напомним, что накануне стало известно об уходе на пенсию одного из старожилов губернаторской команды, министра культуры Виктора Лапухина. На его место прочат руководителя музея имени Врубеля Юрия Трофимова.