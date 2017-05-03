Ярошук: У меня был шок от американских автобусов

Во время визита в США глава Калининграда Александр Ярошук познакомился с работой общественного транспорта. Как рассказал мэр, ему было очень интересно узнать, «как там всё организовано».

— Автобусы там — не очень. У них две двери, проходы узкие. Инвалид — я не знаю, — как туда зайдёт. Наверное, они вынуждены какой-то отдельный транспорт заказывать. Внешне транспорт очень простой, старых образцов, антивандальный. Ну в общем — шок, — рассказал Ярошук.

Он также отметил, что трамваев в Соединённых Штатах он не видел. При этом себестоимость поездки на автобусе составляет 10 долларов, из которых пассажир платит 1,75 доллара, а остальное субсидирует бюджет.

«А в метро вообще страшно спускаться. Всё гремит, капает, что-то обваливается. В Москве заходишь — прямо Эрмитаж, а тут, конечно, другое впечатление», — улыбнулся мэр.

Ранее стало известно, что администрация города готова продать «Калининград-ГорТранс» частной компании. Ярошук считает, что приватизировать предприятие необходимо со всеми автобусами, троллейбусами и трамваями, а также недвижимостью. Алиханов поручил министерству регионального контроля проверить всю экономику муниципального перевозчика.