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14:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: У меня был шок от американских автобусов

Глава города сравнил состояние общественного транспорта в Калининграде и в США.

Источник: Калининград.Ru

Во время визита в США глава Калининграда Александр Ярошук познакомился с работой общественного транспорта. Как рассказал мэр, ему было очень интересно узнать, «как там всё организовано».

— Автобусы там — не очень. У них две двери, проходы узкие. Инвалид — я не знаю, — как туда зайдёт. Наверное, они вынуждены какой-то отдельный транспорт заказывать. Внешне транспорт очень простой, старых образцов, антивандальный. Ну в общем — шок, — рассказал Ярошук.

Он также отметил, что трамваев в Соединённых Штатах он не видел. При этом себестоимость поездки на автобусе составляет 10 долларов, из которых пассажир платит 1,75 доллара, а остальное субсидирует бюджет.

«А в метро вообще страшно спускаться. Всё гремит, капает, что-то обваливается. В Москве заходишь — прямо Эрмитаж, а тут, конечно, другое впечатление», — улыбнулся мэр.

Ранее стало известно, что администрация города готова продать «Калининград-ГорТранс» частной компании. Ярошук считает, что приватизировать предприятие необходимо со всеми автобусами, троллейбусами и трамваями, а также недвижимостью. Алиханов поручил министерству регионального контроля проверить всю экономику муниципального перевозчика.

Комментарии
2
Königsberg
когда ТЭЦ строили, то обещали много чего народу местному , а на деле что?
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Königsberg
ну если гарантированная дотация на проезд в транспорте будет в 5,5 раз , то жители города не возмущались бы вашим подарком кому-то.....А так --как царек..- захотел-- подарил какой -то фирме.......Заигрались вы там, слуги народные...
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