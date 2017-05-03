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14:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэрия Самары: «И в дальнейшем будем расставаться с недобросовестными чиновниками»

Администрация Самары прокомментировала увольнение главы управления по работе с обращениями граждан Виктора Кузьмина, который занимал этот пост с ноября 2010 года.

По словам представителей мэрии, в последнее время в отношении чиновника проводились три служебные проверки, пишет «Самарская газета». Поводом для них стали факты ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Одну из проверок проводили по линии администрации города, другую — по линии областного правительства, а третью — по обращению гражданина в приемную президента России. Данные мероприятия прекратили только из-за того, что Кузьмин уволился по собственному желанию.

 — Администрация города и в дальнейшем будет расставаться с чиновниками, недобросовестно исполняющими свои служебные обязанности, — отметили в мэрии.

Напомним, об отставке чиновника стало известно вчера, 2 мая. По словам самого чиновника, его вынудили уволиться. О том, почему и как это произошло, он рассказал в открытом письме к горожанам, которое он разместил на своей странице в Твиттере.

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