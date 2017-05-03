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15:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ройзман устроил предвыборные гастроли по периферии

Для повышения узнаваемости.

Источник: УралИнформБюро

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман запустил PR-кампанию в глубинке. Электобилити политика в преддверии выборов губернатора решено повышать при помощи периферийных СМИ.

После первомайских праздников вышел выпуск газеты «Вечерний Карпинск» с интервью главы уральской столицы, где он, помимо прочего, заявил, что в случае получения поста губернатора намерен вернуть прямые выборы мэров.

«В чем вообще проблема. Если отнимают прямые выборы, получается, что люди оказываются на обочине — у них пропадает возможность принимать участие в политической жизни того места, где они живут. И тем самым территория, земля лишается самого серьезного потенциала: творческого и предпринимательского. Я считаю, что надо конечно возвращать прямые выборы, и те депутаты, которые на территориях работают и знают мнение своего население, — все за возвращение прямых выборов», — утверждает Ройзман.

Неделей ранее политик уже рассуждал на подобные темы в газете «Егоршинские вести». Тогда он заявил, что не намерен принимать участие в президентских выборах-2018, так как это ему не по карману: по его оценке, избирательная кампания может обойтись в 100 миллиардов рублей.

Как пояснил «Уралинформбюро» руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин, Ройзман с большой вероятностью и дальше будет углубляться в территории через местные СМИ, чтобы повысить свою узнаваемость на периферии.

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