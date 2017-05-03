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14:52 (мск), источник: Om1.ru

Минстрой Омской области временно возглавит Масан

Облправительство обнародовало официальную причину отставки Александра Бирюкова.

Сегодня, 3 мая, стало известно еще об одной громкой отставке в облправительстве Омской области.

Как писал Om1.ru, с сегодняшнего дня губернатор Виктор Назаров удовлетворил просьбу министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Александра Бирюкова об отставке.

Только что на портале правительства озвучена официальная причина ухода — 60-летний чиновник собрался на пенсию. Ведомство он возглавлял с мая прошлого года. До этого он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКК.

В свою очередь, начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков сообщил некоторые подробности.

Станислав Сумароков, начальник главного управления информационной политики Омской области:

— Причина отставки Александра Бирюкова проста — он уходит на пенсию. Губернатор Виктор Назаров удовлетворил его прошение об отставке. С завтрашнего дня Бирюков отправится на заслуженный отдых.

Известно, что с 4 мая исполнять обязанности руководителя ведомства будет заместитель министра Богдан Масан, отвечавший в министерстве за финансы.

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