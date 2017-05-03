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17:33 (мск), источник: БЕЛТА

Вопросы смертной казни обсудили в белорусском парламенте

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы смертной казни обсуждены сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Во встрече участвовали парламентарии и зарубежные эксперты, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович напомнил, что в парламенте шестого созыва создана рабочая группа по изучению тематики смертной казни.

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Эта рабочая группа ставит перед собой задачу довести до широких слоев общественности аспекты, которые касаются этого вида наказания, и представить полноценный мониторинг ситуации. В том числе депутаты нацелены на проведение встреч в избирательных округах, изучение мнения людей в регионах.

«Эта тема требует обсуждения, широкой дискуссии с гражданами Республики Беларусь», — убежден Андрей Наумович.

Он также обратил внимание, что по упомянутой теме состоялась беседа во время последнего визита в страну докладчика по Беларуси комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони.

Во время сегодняшнего обсуждения свои мнения высказали депутаты и сенаторы. Одним из основных спикеров стал член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар.

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