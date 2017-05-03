В США влиятельная группа сенаторов подготовила законопроект по урегулированию кризиса в Венесуэле

В 2016 г. венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA использовала принадлежащие ей 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. для обеспечения обязательств перед «Роснефтью». В январе 2017 г. стало известно, что ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к PDVSA, оспорив правомочность этой сделки. Из иска следует, что этот актив стал залогом по кредиту от российской компании на сумму $1,5 млрд, сообщал тогда Bloomberg. PDVSA в марте сообщала о получении $1,985 млрд предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов в рамках сделки, обеспечением по которой выступают 49,9% Citgo. 10 апреля группа сенаторов от обеих основных партий в письме министру финансов Стивену Мнучину выразила обеспокоенность в связи с тем, что критические объекты инфраструктуры в стране, которые контролирует Citgo, могут оказаться под контролем «Роснефти». Всего, по сведениям Reuters, «Роснефть» ссудила PDVSA от $4 млрд до $5 млрд.

Меры по борьбе с кризисом в Венесуэле, изложенные в законопроекте, объединены в 11 тематических секций, говорят источники агентства. Санкции предлагается вводить в адрес уличенных в коррупции венесуэльцев или тех, кто попирает нормы демократии.

Меры по борьбе с кризисом в Венесуэле, изложенные в законопроекте, объединены в 11 тематических секций, говорят источники агентства. Санкции предлагается вводить в адрес уличенных в коррупции венесуэльцев или тех, кто попирает нормы демократии.

Также в нем есть предложение выделить $10 млн на гуманитарную помощь населению, обязать Госдепартамент США взять на себя координацию усилий стран региона по урегулированию кризиса. От разведслужб США предлагается потребовать доклады о вовлеченности венесуэльских чиновников в коррупционные схемы или в наркоторговлю. Источники в Сенате подчеркивают, что в законопроекте Соединенным Штатам не предлагается заняться урегулированием кризиса в одиночку, а делать это в сотрудничестве с другими странами Америки, и предлагается работать с причинами кризиса и поддерживать соблюдение прав человека.