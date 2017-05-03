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15:46 (мск), источник: Ведомости

В США влиятельная группа сенаторов подготовила законопроект по урегулированию кризиса в Венесуэле

Влиятельная группа сенаторов от обеих партий внесет в Конгресс масштабный законопроект о мерах по урегулированию венесуэльского кризиса, в том числе о санкциях против борцов с демократией, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди помощников сенаторов. Также эти конгрессмены призывают президента Дональда Трампа сделать все необходимое, чтобы объекты инфраструктуры в США не могли перейти под контроль «Роснефти».

Источник: AP 2017

В 2016 г. венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA использовала принадлежащие ей 49,9% акций американской Citgo Holding Inc. для обеспечения обязательств перед «Роснефтью». В январе 2017 г. стало известно, что ConocoPhillips подала в суд штата Делавэр иск к PDVSA, оспорив правомочность этой сделки. Из иска следует, что этот актив стал залогом по кредиту от российской компании на сумму $1,5 млрд, сообщал тогда Bloomberg. PDVSA в марте сообщала о получении $1,985 млрд предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов в рамках сделки, обеспечением по которой выступают 49,9% Citgo. 10 апреля группа сенаторов от обеих основных партий в письме министру финансов Стивену Мнучину выразила обеспокоенность в связи с тем, что критические объекты инфраструктуры в стране, которые контролирует Citgo, могут оказаться под контролем «Роснефти». Всего, по сведениям Reuters, «Роснефть» ссудила PDVSA от $4 млрд до $5 млрд.

Меры по борьбе с кризисом в Венесуэле, изложенные в законопроекте, объединены в 11 тематических секций, говорят источники агентства. Санкции предлагается вводить в адрес уличенных в коррупции венесуэльцев или тех, кто попирает нормы демократии.
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Также в нем есть предложение выделить $10 млн на гуманитарную помощь населению, обязать Госдепартамент США взять на себя координацию усилий стран региона по урегулированию кризиса. От разведслужб США предлагается потребовать доклады о вовлеченности венесуэльских чиновников в коррупционные схемы или в наркоторговлю. Источники в Сенате подчеркивают, что в законопроекте Соединенным Штатам не предлагается заняться урегулированием кризиса в одиночку, а делать это в сотрудничестве с другими странами Америки, и предлагается работать с причинами кризиса и поддерживать соблюдение прав человека.

В последнее время представители руководства США не слишком активно комментировали ситуацию в Венесуэле, президент которой объясняет глубокий экономический кризис в стране происками Вашингтона, который стоит за местной оппозицией, напоминает Reuters. Наиболее влиятельными среди авторов нынешнего законопроекта являются сенатор-демократ Бен Кардин и сенатор-республиканец Марко Рубио. Присутствие среди разработчиков сенатора-республиканца «номер 2» Джона Корнина и демократа «номер 2» Дика Дурбина, а также сенатора Джона Маккейна повышает шансы поправок на принятие, добавляет агентство.

Комментарии
3
ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
Неужеле и там президенту кирдык сделают амеры??
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ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
Держись Венесуела,вам кирдык...
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валерий малютин
план спасения венесуэлы составляют на палубе авианосца , на крыле бомбардировщика
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