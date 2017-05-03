Власти Воронежской области объявили конкурс на лучшее муниципальное образование

Организационный комитет ежегодного публичного конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» утвердил состав конкурсной комиссии и объявил номинации, сообщил пресс-центр правительства Воронежской области в среду, 3 мая. Региональный конкурс пройдет с 10 мая по 25 декабря.

Жюри выберет лучшее городское и сельское поселение в трех категориях: с числом жителей свыше 3 тыс., от 1,5 тыс. до 3 тыс. и менее 1,5 тыс. человек. Ввели дополнительные восемь номинаций. Среди них лучшее благоустройство парков (скверов) и пляжей, лучшее создание условий для развития гражданского общества, лучшая муниципальная практика обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и другие категории.

Участники должны направить заявки в департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области не позднее 4 августа 2017 года в электронном виде и на бумажном носителе. Более подробную информацию можно узнать на портале правительства Воронежской области.

Конкурс муниципальных образований Воронежской области проводится с 2012 года. В 2016-м победителем стало Поворинское село Пески.