Песошин уволил руководителя секретариата Премьер-министра РТ

«Прекратить действие служебного контракта от 31.03.2008 № 134/08, освободить от замещаемой должности государственной гражданской службы и уволить с государственной гражданской службы 2 мая 2017 года Хасаншина Равиля Раифовича, руководителя секретариата Премьер-министра Республики Татарстан, по инициативе гражданского служащего», — сказано в распоряжении.

Равиль Хасаншин был назначен на должность в апреле 2010 года.