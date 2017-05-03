Песошин уволил руководителя секретариата Премьер-министра РТ
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин своим распоряжением уволил по собственному желанию руководителя секретариата Премьер-министра РТ Равиля Хасаншина. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
Источник:ИА Татар-информ
«Прекратить действие служебного контракта от 31.03.2008 № 134/08, освободить от замещаемой должности государственной гражданской службы и уволить с государственной гражданской службы 2 мая 2017 года Хасаншина Равиля Раифовича, руководителя секретариата Премьер-министра Республики Татарстан, по инициативе гражданского служащего», — сказано в распоряжении.
Равиль Хасаншин был назначен на должность в апреле 2010 года.