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16:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Песошин уволил руководителя секретариата Премьер-министра РТ

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин своим распоряжением уволил по собственному желанию руководителя секретариата Премьер-министра РТ Равиля Хасаншина. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Источник: ИА Татар-информ

«Прекратить действие служебного контракта от 31.03.2008 № 134/08, освободить от замещаемой должности государственной гражданской службы и уволить с государственной гражданской службы 2 мая 2017 года Хасаншина Равиля Раифовича, руководителя секретариата Премьер-министра Республики Татарстан, по инициативе гражданского служащего», — сказано в распоряжении.

Равиль Хасаншин был назначен на должность в апреле 2010 года.

Комментарии
1
Арон Герштейн
За что уволили, руководитель секретариата бывшего премьера не должен нести ответственность за деятельность бывшего своего начальники ? На каком основании необоснованные "зачистки" в гос.аппарате, сейчас не 37 год, беспредел )
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