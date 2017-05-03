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16:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Глава комитета мэрии Волгограда оштрафован на 25 тысяч за игнорирование закона

Прокуратура Волгограда провела проверку соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей комитетом по строительству администрации Волгограда. Проверка выявила, что комитет игнорировал действующее законодательство.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, представителям малого предпринимательства при совершении закупок государственными и муниципальными заказчиками, необходимо предоставлять преимущества. Муниципальные и госструктуры обязаны закупать у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций не менее 15% совокупного годового объема закупок. Однако закупок у индивидуальных предпринимателей и представителей малого бизнеса за год комитет по строительству не делал.

Прокурор Волгограда возбудил в отношении председателя комитета по строительству администрации Волгограда Юрия Кокина дело об административном правонарушении по части 11 статьи 7.30 КоАП РФ — осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области привлекло Кокина к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Чуть ранее прокуратура Волгограда вынесла административное наказание прежнему руководителю указанного комитета администрации Волгограда за подобно же правонарушение, совершенное при размещении закупок в 2015 году.

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