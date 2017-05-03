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16:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Тука: «такими темпами» Донбасс восстановят за 500 лет

Как заявил Георгий Тука, согласно отчету PricewaterhouseCoopers, только на восстановление инфраструктуры на подконтрольной территории нужно 15 миллиардов долларов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Восстановление инфраструктуры Донбасса сегодняшними темпами в условиях нехватки средств «может занять 500 лет». Такое мнение выразил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом он заявил в интервью «РБК».

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«Если такими темпами, как сейчас (восстанавливать инфраструктуру Донбасса, — Ред.), то это займет 500 лет. Потому средств нет. Согласно отчету PricewaterhouseCoopers, только на восстановление инфраструктуры на подконтрольной территории нужно 15 миллиардов долларов. Мы не имеем объективной информации о разрушениях на неподконтрольной части. Там же половины предприятий вообще нет. Еще сейчас там вылезают огромные экологические проблемы», — отметил Тука.

Он добавил, что для привлечения средств на восстановление Донбасса создан мультипартнерский трастовый фонд.

«Средства идут только на условиях софинансирования. Не стоит рассчитывать, что дядя Трамп даст 10 миллиардов и скажет: «Нате, пользуйтесь». Если Трамп даст 10 миллиардов, то он скажет: «А вы положите 40 миллиардов. У вас будет 50 миллиардов», — отметил Тука.

Напомним, задолженность Луганской и Донецкой областей за энергоснабжение региона составляет 11 миллиардов гривен.

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