Тука: «такими темпами» Донбасс восстановят за 500 лет
Как заявил Георгий Тука, согласно отчету PricewaterhouseCoopers, только на восстановление инфраструктуры на подконтрольной территории нужно 15 миллиардов долларов.
Как заявил Георгий Тука, согласно отчету PricewaterhouseCoopers, только на восстановление инфраструктуры на подконтрольной территории нужно 15 миллиардов долларов.
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Восстановление инфраструктуры Донбасса сегодняшними темпами в условиях нехватки средств «может занять 500 лет». Такое мнение выразил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом он заявил в интервью «РБК».
«Если такими темпами, как сейчас (восстанавливать инфраструктуру Донбасса, — Ред.), то это займет 500 лет. Потому средств нет. Согласно отчету PricewaterhouseCoopers, только на восстановление инфраструктуры на подконтрольной территории нужно 15 миллиардов долларов. Мы не имеем объективной информации о разрушениях на неподконтрольной части. Там же половины предприятий вообще нет. Еще сейчас там вылезают огромные экологические проблемы», — отметил Тука.
Он добавил, что для привлечения средств на восстановление Донбасса создан мультипартнерский трастовый фонд.
«Средства идут только на условиях софинансирования. Не стоит рассчитывать, что дядя Трамп даст 10 миллиардов и скажет: «Нате, пользуйтесь». Если Трамп даст 10 миллиардов, то он скажет: «А вы положите 40 миллиардов. У вас будет 50 миллиардов», — отметил Тука.
Напомним, задолженность Луганской и Донецкой областей за энергоснабжение региона составляет 11 миллиардов гривен.