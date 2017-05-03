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16:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Съезд народов РТ просит Путина сохранить должность президента

Делегаты III съезда народов Татарстана приняли резолюцию «О реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан». Текст документа был опубликован 29 апреля на портале Ассамблеи и Дома Дружбы народов республики.

«Мы, делегаты съезда, обращаемся к президенту и Федеральному Собранию Российской Федерации с предложением: учитывая мнение многонационального народа Татарстана, а также положительно зарекомендовавшую форму организации высшей государственной власти в республике, сохранить наименование должности Президент Республики Татарстан», — говорится в тексте документа.

Также участники съезда считают необходимым, «в связи с истечением срока Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан поручить органам государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном».

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Напомним, решение о проведении съезда было принято 20 декабря 2016 года указом главы республики Рустама Минниханова. В ходе мероприятия делегаты обсуждали актуальные вопросы этнокультурного развития, взаимодействия институтов гражданского общества с органами госвласти и местного самоуправления. В ходе съезда советник и бывший глава региона Минтимер Шаймиев также выразил свою позицию по вопросу продления договора, считая, что он должен быть продлен без каких-либо изменений. При этом Шаймиев отметил, что документ не предусматривает каких-либо налоговых или финансовых преференций для республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Татарстан — единственный регион в России, где сохранился институт президентства, хотя федеральный закон давал такую возможность только до 31 декабря 2015 года.

На пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря 2015 года казанская журналистка спросила, сохранится ли за главой республики наименование должности президента и не ущемит ли переименование национальные чувства татар.

«Не думаю, что это (лишение главы республики звания президента — прим. ИА REGNUM) так чувствительно, что это как-то заденет национальные чувства», — сказал тогда Путин. «Вы знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа. Но вот Чечня сказала: Нет. У нас в России должен быть один президент. Мы по-другому сделаем в отношении первого лица республики», — добавил Путин.

Позднее полпред президента в ПФО Михаил Бабич на пресс-конференции с участием СМИ округа отказался комментировать сохранение института президентства в Татарстане. «Президент РФ Владимир Путин уже дважды высказывался на эту тему. Мне, как полпреду, сейчас комментировать этот вопрос уже некорректно», — сказал Бабич.

В то же время неоднократно обсуждалась и проблема продления договора о разграничении полномочий между республикой и Москвой, срок действия которого истекает в июле 2017 года. На той же встрече со СМИ 6 декабря 2016 года Бабич заявил: «Что касается договора разграничения полномочий, то пока таких предложений Татарстан не вносил. Если они будут внесены, они будут рассмотрены. Не буду говорить о перспективах этого рассмотрения, но пока таких предложений нет. Татарстан должен сам решить, нужен ли ему этот договор, а потом обосновать свою позицию». В феврале 2017 года Бабич уже сказал, что необходимости в продлении договора нет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил резко против продления договора. «Единая страна, никаких договоров по распределению каких-то там полномочий. Все полномочия заложены в Конституции страны», — сказал он.

О необходимости продления договора, но в новой редакции в части распределения доходов, говорилось в резолюции по итогам съезда Всетатарстанского общественного центра (ВТОЦ). По словам председателя президиума ВТОЦ Фарита Закиева, действующий в настоящее время документ является «фикцией». Новый договор должен стать «принципиально новым». В резолюции съезда говорится, что доходы между республикой и федеральным центром должны распределяться в пропорции 70% на 30%.

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Стоит также отметить, что в последнее время наблюдается активность встреч руководства страны и первых лиц Татарстана. 19 января, накануне 80-летия Минтимера Шаймиева, первого президента Татарстана, а ныне госсоветника республики в Кремле принимали президент РФ Владимир Путини председатель правительства Дмитрий Медведев. Путин подарил Шаймиеву карту древней Тартарии со словами благодарности «в том числе по изучению нашей общей культуры и истории». Татарские СМИ, анонсировавшие данную встречу как пролонгацию Договора о разграничении полномочий, в отсутствие обсуждения данного вопроса (о чём заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков) стали искать «смыслы» в подарке. 25 апреля, в преддверии праздника 1 мая, Владимир Путин наградил Минтимера Шаймиева званием Героя Труда «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

26 апреля Владимир Путин провёл встречу с президентом республики Рустамом Миннихановым. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны обсудили социально-экономическое положение в республике, и «отдельно Минниханов доложил о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана». И снова — ни слова о Договоре. Минниханов тоже не счёл нужным что-то добавлять про встречу.

Комментарии
1
Арон Герштейн
Это уже чистой воды плагиат. В Европе съезд народов Франции также обращался с подобным обращением к президенту Италии, просьба была удовлетворена )
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