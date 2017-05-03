Аваков показал новые гибридные авто полиции
Глава МВД заявил, что Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости автомобилей, благодаря чему было сэкономлено почти 125 млн грн.
Глава МВД заявил, что Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости автомобилей, благодаря чему было сэкономлено почти 125 млн грн.
КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Первая партия полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi прибыла в Украину, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает
Сейчас автомобили проходят таможенные процедуры.
«Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 125 млн грн», — добавил министр внутренних дел.
По его словам, вторая партия автомобилей прибудет через 3−4 месяца.
По данным
Напомним, в прошлом году в Северодонецке министр внутренних дел Арсен Аваков вручил луганской полиции сертификаты от 34-х новеньких служебных автомобилей иностранного производства, оснащенных современной техникой.