Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Российские актеры объяснили отказ играть спектакль в Крыму
В Москве могут отменить последний звонок
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Двухуровневые квартиры и их особенности
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Гузеева счастлива отдыхать с невесткой: фото из Парижа
Юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
16:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Аваков показал новые гибридные авто полиции

Глава МВД заявил, что Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости автомобилей, благодаря чему было сэкономлено почти 125 млн грн.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Первая партия полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi прибыла в Украину, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Нацполиции.

Сейчас автомобили проходят таможенные процедуры.

Читайте также
Интерпол не будет разыскивать Яценюка по иску России, — Аваков

«Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 125 млн грн», — добавил министр внутренних дел.

По его словам, вторая партия автомобилей прибудет через 3−4 месяца.

По данным пресс-службы, в рамках проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций «Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей Национальной полиции Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)» Национальная полиция Украина получит 651 современный автомобиль Mitsubishi вместо устаревших ВАЗ и УАЗ. Новые гибридные автомобили Нацполиции.

Напомним, в прошлом году в Северодонецке министр внутренних дел Арсен Аваков вручил луганской полиции сертификаты от 34-х новеньких служебных автомобилей иностранного производства, оснащенных современной техникой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названа возможная причина отказа Трампа от личной встречи с Путиным
Путин объявил о снятии торговых ограничений между РФ и Турцией
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
СМИ: в США готовят проект по разрешению кризиса в Венесуэле
В России из-за парада ограничат работу аэропортов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ
В Египте ввели штрафы для назойливых торговцев
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
В Великобритании нашли брошенный в поле Ferrari Спортивный автомобиль стоимостью более 300 000 фунтов стерлингов, по всей видимости, бросили после аварии
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь