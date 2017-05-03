Аваков показал новые гибридные авто полиции

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Первая партия полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi прибыла в Украину, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Нацполиции.

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«Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 125 млн грн», — добавил министр внутренних дел.

По его словам, вторая партия автомобилей прибудет через 3−4 месяца.

По данным пресс-службы, в рамках проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций «Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей Национальной полиции Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)» Национальная полиция Украина получит 651 современный автомобиль Mitsubishi вместо устаревших ВАЗ и УАЗ. Новые гибридные автомобили Нацполиции.

Напомним, в прошлом году в Северодонецке министр внутренних дел Арсен Аваков вручил луганской полиции сертификаты от 34-х новеньких служебных автомобилей иностранного производства, оснащенных современной техникой.