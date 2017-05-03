В Петербурге самострой начнут сносить без суда

Правительство Петербурга сможет в досудебном порядке сносить самовольные постройки, пишет «Росбалт».

Парламентарии одобрили в первом чтении соответствующие поправки в закон «О градостроительной деятельности».

Напомним, сейчас город может демонтировать самострой только после решения суда. И только на участках, находящихся в собственности города.

Депутаты ЗакСа разработали законопроект, позволяющий чиновникам без суда сносить самовольные сооружения. В первую очередь, это те объекты, которые стоят в охранных зонах и на инженерных сетях без учета того, в федеральном или городском ведении находится участок.

Исключение — зоны охраны объектов культурного наследия, то есть территории памятников истории и культуры.

При этом владельцы, в зависимости от вида самостроя и территории, должны будут снести его в срок до 12 месяцев. Либо попытаться обжаловать решение правительства.