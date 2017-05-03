Аксенов: все торговцы со снесенного в Симферополе рынка трудоустроены

Об этом в ходе совещания в режиме видеоконференции с главами муниципалитетов сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он поблагодарил городские и республиканские власти за проведенную по этому направлению работу.

«Хочу сказать спасибо за то, что, как мне сказали коллеги, все, кто трудился на снесенном рынке на Козлова, трудоустроены. Все 160 человек. Люди попали в такую ситуацию из-за преступных, прежде всего, действий собственников. И надо продолжать такую работу и ни одного человека без внимания оставлять нельзя, чтобы они не находились в зависимости от действий мошенников», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале апреля силами администрации от незаконных построек была зачищена площадь перед Центральным рынком Симферополя. Согласно планам там будет зона отдыха.