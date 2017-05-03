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17:25 (мск), источник: Sputnik.md

Правительство Молдовы нашло замену Александру Тэнасе

Молдавский кабмин утвердил кандидата на должность судьи Конституционного суда, который заменит в КС действующего главу Александра Тэнасе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Новым судьей Конституционного суда Молдовы станет Виктория Ифтоди, которая в 2004—2006 годах занимала должность министра юстиции.

Также Ифтоди была послом Молдовы во Франции и Алжире, а также постоянным представителем республики в ЮНЕСКО.

Согласно действующему законодательству, судья назначается в Конституционный суд на шестилетний срок.

Ифтоди заменит в КС действующего председателя Александра Тэнасе, мандат которого истек 14 апреля.

Вторым назначенным правительством судьей в КС является Вячеслав Запорожан. Его кандидатуру утвердили в июле 2016 года.

Всего кабмин имеет право назначить в Конституционный суд двух магистратов.

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