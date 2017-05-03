Михаил Мухин и Игорь Плотичкин избраны мэром и председателем Думы Арзамаса Нижегородской области

Согласно предоставленной информации, на заседании 3 мая 2017 года за Мухина проголосовало 14 из 25 депутатов. Председателем Гордумы избрали Игоря Плотичкина тем же числом голосов. На этот пост также претендовала экс-мэр Арзамаса Татьяна Парусова, за нее проголосовали 11 депутатов.

Напомним, что на сегодняшнем заседании, где изначально планировалось назначение новой даты конкурса по избранию мэра, Дума отменила принятые на прошлом заседании решения: итоги второго тура по избранию мэра и об избрании председателя Гордумы.

Первое заседание конкурсной комиссии было назначено на 10 февраля 2017 года и не состоялось, так как областное правительство решило не выдвигать своих членов комиссии «в связи с судебными процессами по оспариванию перехода Арзамаса на одноглавую систему управления».

Второй конкурс был назначен на 24 марта. Конкурсная комиссия по избранию мэра заседала с перерывом 24 и 27 марта. Конкурс проходил в закрытом режиме. Сотрудники полиции не пускали в зал ни депутатов Гордумы, ни СМИ.

В качестве участников выступили замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев (его выдвинула группа депутатов Арзамаса), Татьяна Парусова (субъект выдвижения — группа депутатов), Михаил Мухин (фракция «Единая Россия»), Александр Галкин и Лидия Мокрицкая. Парусова и Камаев до итогового голосования депутатов допущены не были.

13 апреля голосование депутатов состоялось, однако Дума не смогла избрать мэра — ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство от 25 депутатов (необходимо было набрать 13 голосов). При этом теми же 13-ю голосами был избран председатель Думы — экс-мэр Арзамаса Татьяна Парусова, выдвинутая на этот пост группой депутатов. Она на один голос обошла Игоря Плотичкина, выдвинутого «Единой Россией». В свою очередь руководитель фракции «ЕР» намерен поставить вопрос об исключении однопартийцев, не поддержавших Плотичкина, так как они нарушили партийный устав.