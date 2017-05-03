Россия и Турция снимут практически все взаимные торговые ограничения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Россия и Турция в ходе переговоров в Сочи договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов. Об этом заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вы спросили, когда можно будет говорить о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты: об этом можем сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех этих проблем, связанных с ограничениями.

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«Исходим из того, что любые ограничения разрушают экономику, вредят в конечном итоге нашим производителям», — добавил президент РФ.

Однако он подчеркнул, что запрет на ввоз в РФ турецких томатов будет отменен после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.

«Наши сельхозпроизводители взяли достаточные объемы кредитов. Это достаточно длительный цикл производства (выращивание томатов и других тепличных овощей — ИФ), связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее. Поэтому вот по этому виду товаров ограничения пока будут оставаться», — пояснил Владимир Путин.